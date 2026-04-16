Francesco Paolantoni dopo Step | Speriamo non sia l'ultima puntata Sanremo? Stefano deve essere libero

Dopo la conclusione della stagione di Step, l’attore e comico ha espresso speranze che non sia stata l’ultima puntata del programma. In un’intervista, ha anche parlato di Sanremo, affermando che Stefano deve essere libero di scegliere il proprio percorso. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate su un sito di informazione, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

A Fanpage.it, Francesco Paolantoni commenta la stagione di Step appena conclusa: "Speriamo non sia stata l'ultima puntata in assoluto". E sulla partecipazione del gruppo al Sanremo di De Martino: "Nessuno ci sta veramente pensando, ma l'occasione è troppo ghiotta per non sfottere".🔗 Leggi su Fanpage.it

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