Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di Estra

Francesco Macrì è stato nominato a dirigere sia la società Leonardo che Estra. I sindaci di centrosinistra hanno deciso di astenersi e di chiedere che la decisione venga rimandata a dopo le elezioni amministrative. La loro richiesta è stata presentata prima che si prendesse una decisione definitiva. La questione riguarda la gestione e le nomine di queste aziende pubbliche.

Ad astenersi, e prima ancora a richiedere il rinvio della decisione a dopo le amministrative, sono stati i sindaci di centrosinistra. Arezzo, invece, insieme ai primi cittadini di centro destra della provincia (o più precisamente insieme a quelli presenti oggi) ha dato l'ok.Francesco Macrì.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a EstraPolitico della prima ora con l’allora Fronte della Gioventù, poi assessore comunale, sempre nella sua Arezzo, e da dieci anni manager pubblico di... Macrì alla guida di Leonardo: “Anna, tutto è dedicato a te”. Il dirigente FdI non molla EstraArezzo, 11 aprile 2026 – Un pensiero privato, affidato ai social, prima ancora di qualsiasi analisi politica o industriale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nomine Mef: conferme a Eni e Enel, novità ai vertici di Leonardo ed Enav; Tutto su Lorenzo Mariani, nuovo capo azienda di Leonardo (al posto di Cingolani); Nomine, entro venerdì le liste del Mef: le ultime novità. In Leonardo prende quota il tandem; Nomine MEF 2025: Descalzi confermato in Eni, Mariani nuovo AD di Leonardo, De Biasio guida Enav. Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. La nomina arriva in un passaggio delicato per l’indu ... formiche.net Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo MeloniRoberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal mini ... virgilio.it In queste ore il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, è a Verona per l’edizione 2026 del Vinitaly. Oltre che come presidente del GAL, Macrì partecipa alla fiera anche in qualità presidente regionale CoPAgri e produttore vitivinicolo, titolare del - facebook.com facebook Perché #Cingolani non è stato confermato a #Leonardo e chi sono Lorenzo #Mariani e Francesco #Macrì Di Ettore Bellavia #10aprile x.com