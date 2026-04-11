Macrì alla guida di Leonardo | Anna tutto è dedicato a te Il dirigente FdI non molla Estra

Un dirigente di partito ha pubblicato sui social un messaggio rivolto a una persona, dedicandole un pensiero personale. Poco dopo, si sono avuti sviluppi politici e industriali legati alla guida di un'importante azienda del settore energetico. La notizia ha attirato l’attenzione dopo le dichiarazioni pubbliche del dirigente, che ha confermato di mantenere determinati impegni e posizioni riguardo alla gestione di altri asset industriali.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Un pensiero privato, affidato ai social, prima ancora di qualsiasi analisi politica o industriale. Francesco Macrì ha scelto di accompagnare la notizia della sua indicazione alla presidenza di Leonardo Spa con una dedica alla sorella Annamaria, scomparsa nove anni fa: «Anna, tutto è dedicato a te». Un messaggio breve e personale, che restituisce la dimensione umana di un passaggio destinato a segnare la sua carriera. La scelta del governo non è solo un cambio ai vertici della grande azienda che si occupa di difesa e armamenti: apre anche una questione ancora da chiarire, quella del possibile doppio incarico con Estra, la multiutility del Centro Italia che Macrì guida come presidente esecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Macrì alla guida di Leonardo: “Anna, tutto è dedicato a te”. Il dirigente FdI non molla Estra Leonardo cambia vertice: Macrì guida il colosso della difesaFrancesco Macrì assume la guida di Leonardo, succedendo a Stefano Pontecorvo alla presidenza del colosso nazionale dedicato alla difesa e... La relazione organica e lavoristica tra il dirigente scolastico e l’USR. Guida a cura di Anna ArmoneL’organizzazione del sistema di istruzione prevede un’articolazione territoriale su base regionale all’interno della quale insistono le autonomie... Temi più discussi: Macrì alla guida di Leonardo: Anna, tutto è dedicato a te. Il dirigente FdI non molla Estra; Nomine, Descalzi confermato ad Eni. Mariani alla guida di Leonardo, Cattaneo ancora a Enel; ?Leonardo: la sfida di Francesco Macrì; I rumors sul dossier nomine: Francesco Macrì presidente di Leonardo, Elisabetta Belloni alla guida di Eni. Macrì alla guida di Leonardo: Anna, tutto è dedicato a te. Il dirigente FdI non molla EstraLa dedica alla sorella scomparsa anni fa nel giorno dell’indicazione del ministero alla guida del colosso della difesa e sicurezza. Si apre la partita della multiutility ... lanazione.it Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo MeloniRoberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal mini ... virgilio.it Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo spa. L'indicazione del Ministero https://cityne.ws/pAOm6 - facebook.com facebook Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo spa. L'indicazione del Ministero x.com