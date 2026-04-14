Francesco Chiofalo a Belve pronto a diventare sindaco di Roma Fagnani non si trattiene

Durante un’intervista su Rai 2, il protagonista ha annunciato la propria intenzione di candidarsi a sindaco di Roma. La conduttrice ha posto domande dirette, senza filtri, in un confronto che ha suscitato reazioni variegate tra il pubblico e gli spettatori. La conversazione ha toccato diversi aspetti, con alcuni momenti considerati fuori dal normale tono di un’intervista tradizionale.

Un’intervista fuori dagli schemi, a tratti surreale, quella di Francesco Chiofalo a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Il confronto, caratterizzato da un tono leggero e dissacrante, ha più volte costretto la stessa padrona di casa a interrompersi per le risate, segno di una sintonia che ha reso l’ospitata particolarmente vivace. L’intervista di Francesco Chiofalo a Belve. Francesco Chiofalo si è lasciato andare a Belve a delle dichiarazioni iperboliche, in linea con il suo personaggio. Incitato da Francesca Fagnani sul numero di relazioni avute, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto con una cifra volutamente esagerata, accompagnata da un’ironia che richiama lo stile caricaturale di alcuni personaggi cinematografici.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesco Chiofalo a Belve, pronto a diventare sindaco di Roma. Fagnani non si trattiene Belve gli ospiti di Francesca Fagnani del 14 aprile: Carlo Conti e Francesco ChiofaloNuovo appuntamento con Belve questa sera, martedì 14 aprile 2026 su Rai 2 e RaiPlay in streaming. Leggi anche: Francesca Fagnani pazza di Chiofalo a Belve: l’intervista e l’ipotesi del ritorno nelle prossime puntate