Francesca Fagnani dal parrucchiere dopo Belve | niente cambio look punta sul refresh

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore prima della messa in onda della seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani si è recata dal parrucchiere. La giornalista non ha deciso di cambiare il suo stile, ma ha scelto di fare un semplice ritocco ai capelli. La visita è durata poco e non sono stati annunciati interventi di modifica significativa dell’aspetto. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alla sua visita dal parrucchiere.

A poche ore dalla seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani ha fatto visita alla parrucchiera. Per lei niente cambio look, ha optato per un semplice refresh.🔗 Leggi su Fanpage.it

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