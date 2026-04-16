Francesca Fagnani dal parrucchiere dopo Belve | niente cambio look punta sul refresh
Poche ore prima della messa in onda della seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani si è recata dal parrucchiere. La giornalista non ha deciso di cambiare il suo stile, ma ha scelto di fare un semplice ritocco ai capelli. La visita è durata poco e non sono stati annunciati interventi di modifica significativa dell’aspetto. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alla sua visita dal parrucchiere.
A poche ore dalla seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani ha fatto visita alla parrucchiera. Per lei niente cambio look, ha optato per un semplice refresh.🔗 Leggi su Fanpage.it
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