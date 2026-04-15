Io e lui abbiamo… Sì Giulia Michelini a Belve la bomba sul sexy collega | confessa tutto davanti a Francesca Fagnani

Durante un’intervista a “Belve”, l’attrice ha aperto sul rapporto con un collega del settore, affermando: “Io e lui abbiamo… Sì”. La confessione riguarda un episodio che ha coinvolto due attori della fiction italiana, rimasto a lungo un argomento di discussione tra appassionati e addetti ai lavori. La notizia, mai ufficialmente confermata, è tornata alla ribalta come uno dei temi più commentati negli ultimi anni.

Per anni è rimasto uno dei retroscena più chiacchierati del mondo della fiction italiana, un’indiscrezione mai davvero confermata ma neppure del tutto dimenticata. Un legame speciale, nato tra un set e l’altro, che ha alimentato curiosità e sospetti senza mai trasformarsi in qualcosa di ufficiale. E mentre il pubblico continuava a interrogarsi, i diretti interessati hanno sempre scelto una linea chiara: smentire, ridimensionare, riportare tutto nell’ambito di una semplice amicizia. In particolare, lei aveva già affrontato la questione tempo fa, cercando di mettere un punto definitivo ai pettegolezzi. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva dichiarato senza esitazioni: “Tra noi non c’è mai stato nulla.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giulia Michelini a Belve, chi è l’attrice ospite di Fagnani(Adnkronos) – Tra gli ospiti di questa sera, martedì 14 aprile, a Belve ci sarà anche Giulia Michelini.

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Temi più discussi: Giulia Michelini: La gente dice che sono pazza. Ho preso per tre volte l'ayahuasca e ho pianto per otto ore di seguito; Belve, in partenza oggi 7 aprile la nuova stagione: tra gli ospiti della Fagnani anche Giulia Michelini e Carlo Conti; Martina Miliddi: Io e Stefano De Martino? Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui; Scamarcio a Domenica In: Le delusioni non hanno scalfito il bambino sognatore. Con Johnny Depp abbiamo inciso un brano insieme.

Giulia Michelini a Belve: «Ho provato l’ayahuasca, ho pianto 8 ore di fila»Il tono è cambiato completamente quando Fagnani ha affrontato il capitolo più personale: la maternità a 19 anni. Michelini aveva valutato di interrompere la gravidanza, poi aveva scelto diversamente. iodonna.it

Giulia Michelini a Belve : «La gente dice che so’ pazza. Ho provato l’ayahuasca tre volte. Mio figlio? Senza di lui mi sarei persa»L’attrice, figlia di magistrati di origine napoletana, è diventata famosa, soprattutto, nel ruolo di Rosy Abate, il personaggio nato nel 2009 in Squadra antimafia. Ma ha debuttato al cinema 18enne con ... vanityfair.it

"Quando ho scoperto di essere incinta, onestamente non pensavo di tenerlo. Tutti, i miei genitori in testa, mi dicevano che mi sarei rovinata la vita" Giulia Michelini è diventata mamma a 19 anni, dopo una relazione con il velista Giorgio Cerasuolo, terminata du - facebook.com facebook

Secondo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026", ospiti Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo x.com