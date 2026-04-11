Il volto di Francesca Albanese sui muri di Barra | Jorit sceglie e Napoli si divide

Un murale di quattordici metri di altezza e sette di larghezza rappresenta il volto di una giurista irpina, nota per il suo lavoro in ambito ONU, e si trova nel quartiere di Barra. L’opera, realizzata dall’artista Jorit, ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli osservatori, dividendo l’opinione pubblica locale. La figura dipinta si distingue sulla parete di un’area di periferia, attirando l’attenzione di chi passa.