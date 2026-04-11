Il volto di Francesca Albanese sui muri di Barra | Jorit sceglie e Napoli si divide
Un murale di quattordici metri di altezza e sette di larghezza rappresenta il volto di una giurista irpina, nota per il suo lavoro in ambito ONU, e si trova nel quartiere di Barra. L’opera, realizzata dall’artista Jorit, ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli osservatori, dividendo l’opinione pubblica locale. La figura dipinta si distingue sulla parete di un’area di periferia, attirando l’attenzione di chi passa.
Quattordici metri di altezza, sette di larghezza. Una giurista irpina, un mandato ONU, un quartiere di periferia. E già si litiga.A Barra sta crescendo un muro con un volto. È quello di Francesca Albanese, giurista di Ariano Irpino, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump, le accuse del marito e il figlio sui “veri” motivi delle sanzioniLa famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa a Donald Trump e ad alcuni alti funzionari dell’amministrazione statunitense.