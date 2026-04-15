per la frana di niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della sicilia tra cui mus

La procura di Gela ha iscritto nel registro degli indagati tredici persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della Sicilia, in relazione alla frana avvenuta a Niscemi. La vicenda riguarda responsabilità e decisioni prese negli ultimi anni che potrebbero aver influito sull'evento naturale. Le indagini sono in corso e si concentrano sui ruoli e le azioni di vari esponenti pubblici coinvolti nella gestione e nella pianificazione del territorio.

AGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Ad annunciarlo è stato il procuratore di Gela Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa. "La nostra attività si sta concentrando su un periodo che va dal 2010 al 2026. Si tratta degli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana, dei dirigenti della protezione civile, dei soggetti attuatori al contrasto del dissesto idrogeologico e del responsabile dell'Ati che avrebbe dovuto realizzare i lavori dopo la frana del 97. Sono accusati a vario titolo di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana". Si tratta dei governatori in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci (attuale ministro della Protezione ciivile e del Mare) e l'attuale presidente regionale Renato Schifani.🔗 Leggi su Agi.it

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