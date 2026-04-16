Fotografia scrittura e tradizioni | un confronto fra Daniele Ferroni e Luca Maggio

Sabato 18 aprile alle 17 si svolgerà il quarto incontro della rassegna “i sabati al cortile” nel cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. L’evento è curato da Ivano Mazzani e vede protagonisti due artisti, Daniele Ferroni e Luca Maggio, che si confronteranno su temi legati alla fotografia, alla scrittura e alle tradizioni. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Sabato 18 aprile, ore 17, presso il Cortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà il quarto incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani. Daniele Ferroni, artista poliedrico, dialoga con Luca Maggio, critico d’arte.La conversazione fra il critico d’arte Luca Maggio e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La libreria de “La città dei lettori” presenta “Un cucchiaio di Cubana”, dialogo tra fotografia e scritturaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Luci e... Flavia Daniele: la fotografia come ponte tra culture in “Shoot 4 Change”Roma, 10 aprile 2026 – La giovane fotografa romana Flavia Daniele ha portato la sua visione artistica e narrativa al progetto internazionale Shoot 4...