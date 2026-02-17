La libreria de La città dei lettori presenta Un cucchiaio di Cubana dialogo tra fotografia e scrittura

La libreria “La città dei lettori” ha deciso di ospitare “Un cucchiaio di Cubana” dopo che l’autore ha scoperto l’impatto delle sue immagini e parole sui visitatori. La mostra mette in mostra foto vibranti e testi che ritraggono la vita quotidiana a Cuba, con dettagli come le facce sorridenti dei venditori ambulanti e le facciate colorate delle case. Le immagini e le storie si intrecciano per mostrare un Paese ricco di contrasti e di emozioni genuine. La presentazione mira a far riflettere sul ruolo del racconto come mezzo per conoscere e interpretare una cultura diversa dalla nostra.

