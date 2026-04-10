Flavia Daniele | la fotografia come ponte tra culture in Shoot 4 Change

Il 10 aprile 2026, una giovane fotografa romana ha partecipato a un progetto internazionale chiamato Shoot 4 Change, promosso dall'università di Hofstra in collaborazione con un docente specializzato in cultura digitale. La sua esposizione si inserisce in un'iniziativa che mira a utilizzare la fotografia come mezzo di comunicazione tra diverse culture, evidenziando il ruolo dell’arte come strumento di condivisione e comprensione.

Roma, 10 aprile 2026 – La giovane fotografa romana Flavia Daniele ha portato la sua visione artistica e narrativa al progetto internazionale Shoot 4 Change, promosso da Hofstra University in collaborazione con Jamie Cohen, docente ed esperto di cultura digitale al CUNY Queens College. Il progetto, completamente gestito dagli studenti, ha visto i partecipanti viaggiare per quattro settimane attraverso diverse regioni italiane — Roma, Cinecittà, Scampia, Frascati ed Ercolano — per documentare cambiamenti sociali e culturali. Le interviste, i video di reazioni e le riprese immersive a 360 gradi sono stati montati e inseriti in una mappa digitale interattiva, trasformando ogni luogo in un’esperienza partecipativa per lo spettatore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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