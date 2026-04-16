Forza Italia scontro Tajani-Mulè dopo l’addio di Barelli il ministro | Una congiura ora non concedo più nulla – RETROSCENA

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni all’interno di un partito politico dopo l’uscita di un membro storico. Il leader del partito ha commentato pubblicamente un presunto complotto, accusando un collega di aver preso parte a manovre contro un altro esponente. La discussione ha coinvolto anche un ministro, che ha dichiarato di non voler più fare concessioni e ha parlato di una vera e propria congiura.

Tajani avrebbe accusato Mulè di essere tra i protagonisti della “congiura” contro Paolo Barelli, evocando persino l’ipotesi di una raccolta firme e denunciando la crescente divisione nel partito siciliano Scontro ai vertici di Forza Italia dopo l’addio di Paolo Barelli e la sostituzione dei c.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, scontro Tajani-Mulè dopo l’addio di Barelli, il ministro: “Una congiura, ora non concedo più nulla” – RETROSCENA Notizie correlate Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli. Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina BerlusconiAntonio Tajani minaccia l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forza Italia, Tajani punta su Costa per sostituire Barelli. L'ad di Fininvest Pellegrino fa scouting per trovare facce nuove; Forza Italia, Tajani incontra i Berlusconi: 'Fiducia rinnovata'; Qualcosa si sta muovendo, il governatore Occhiuto e la scossa in Forza Italia (in attesa dell'incontro Tajani-Marina Berlusconi); Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza Italia. Ora in Forza Italia scoppia pure la lite tra ex di BerlusconiDopo la strapazzata a Tajani da parte di Marina e Pier Silvio e le dimissioni di Barelli, in Forza Italia mancava solo la lite pubblica tra Marta Fascina e Francesca Pascale. lettera43.it Scintille in Forza Italia, Marta Fascina attacca: Pascale non conta. La replica è gelida: Lei conta 20mila euro al meseScontro a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi, parlando con Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, ha commentato in maniera positiva la direzione di ri ... tg.la7.it Marina Berlusconi: «Io in campo Solo fantasie». Forza Italia, i nodi Sicilia e gruppo Ue - facebook.com facebook Come avrete saputo sono stato eletto capogruppo di Forza Italia alla Camera. Avrò tanti impegni nuovi, ma continuerò ad interessarmi ai temi della giustizia. Sono certo che il Ministro Nordio discuterà le cose da fare anche con i gruppi parlamentari di maggior x.com