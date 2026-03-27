Antonio Tajani ha minacciato di lasciare Forza Italia per proteggere il suo alleato, Barelli, che si trova sotto indagine da parte di Marina Berlusconi. La tensione tra Tajani e Marina Berlusconi si è accentuata, portando a possibili dimissioni nel partito. La situazione ha suscitato attenzione tra i membri dell'organizzazione politica, con alcune voci che indicano uno scontro interno tra le diverse fazioni.

Antonio Tajani minaccia l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli. Questo il nuovo nome nel mirino di Marina Berlusconi, dopo aver giocato un ruolo nel cambio del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. La scossa al partito si fa sentire, con la presidente di Fininvest che sembra essere pronta a sfidarsi con Giorgia Meloni per aprire il partito sui temi dimenticati: tasse, libertà di impresa e liberalizzazioni. Tajani è in discussione? La posizione di Marina Berlusconi L'alternativa Giorgia Meloni Tajani è in discussione? Ormai da ore il nome di Antonio Tajani viene tirato in ballo in merito a un possibile rimescolamento in seno al partito Forza Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina Berlusconi

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