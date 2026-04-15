Marina Berlusconi | La mia discesa in campo? Solita idea fantomatica Su di me disprezzo di genere da cavernicoli

Marina Berlusconi ha dichiarato che la sua ipotetica discesa in campo politico è una “solita idea fantomatica”, aggiungendo di aver subito un disprezzo di genere da parte di alcuni. La sua presa di posizione si presenta come una forte reazione a quello che definisce un modo di fare informazione e un atteggiamento che minano la sua dignità personale e la libertà di scelta. La sua affermazione ha suscitato discussioni nella sfera pubblica.

Roma – Non è una semplice smentita, è una durissima requisitoria contro un certo modo di fare informazione e, più profondamente, una difesa della propria dignità personale e della propria libertà di azione. La scossa nel panorama politico-mediatico italiano è arrivata con una lettera indirizzata a Dagospia, in cui Marina Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio per rispondere a un articolo di Pino Corrias apparso su Il Fatto Quotidiano. La presidente di Fininvest ha usato termini tranchant, trasformando quello che poteva sembrare un battibecco tra stampa e impresa in un caso politico nazionale. Marina Berlusconi al termine della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine ''Al Merito del Lavoro'' e degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro al Quirinale, Roma, 30 ottobre 2024.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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