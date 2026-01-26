Abano Terme il bilancio delle attività in ambito di sicurezza soddisfa l' amministrazione comunale

Nel 2025, l’attività di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Abano Terme ha svolto un ruolo crescente nel garantire la sicurezza cittadina. L’operatività del corpo è aumentata sia in termini di interventi che di qualità, contribuendo a un miglioramento complessivo della gestione delle questioni di sicurezza. Questo bilancio riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel mantenere un ambiente sicuro e controllato per tutti i cittadini.

«I dati consuntivi evidenziano un’intensa attività investigativa: nel 2025 sono state trasmesse complessivamente 92 informative di reato all’Autorità Giudiziaria, a conferma di una presenza operativa strutturata e continuativa. Di queste, 31 hanno riguardato soggetti noti, 4 procedimenti contro ignoti e 1 informativa ha interessato reati commessi da minori, ambito che richiede particolare attenzione sotto il profilo procedurale e di tutela. Particolarmente rilevante è il numero delle informative urgenti, pari a 12, spesso connesse a sequestri di armi eo sostanze stupefacenti, che testimoniano la capacità del personale di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica», sottolineano dall'amministrazione comunale aponense.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

