crystal palace fiorentina le formazioni ufficiali

Alle ore 21 italiane di oggi si disputa a Londra l’incontro di andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. La partita si svolge allo stadio della squadra di casa, con le formazioni ufficiali comunicate poco prima dell’inizio dell’incontro. Entrambe le squadre si preparano a dare il massimo in questa fase della competizione europea.

A Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana Londra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra alle 21 (ora italiana) l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. Per i viola (privi di Kean) sarà una serata molto difficile, ma la squadra di Vanoli vuole realizzare l’impresa. FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli. A disposizione: 53 Christensen, 50 Leonardelli, 62 Balbo, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 60 Kouadio, 8 Mandragora, 22 Fazzini, 64 Deli, 69 Puzzoli, 61 Braschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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