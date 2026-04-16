Formazioni ufficiali Aston Villa Bologna | le scelte di Emery e Italiano
Tra pochi minuti, al Villa Park, si sfideranno Aston Villa e Bologna nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da entrambe le squadre, con le scelte di Unai Emery e Vincenzo Italiano che determineranno l’assetto delle rispettive rose per questa partita decisiva. I due allenatori hanno deciso le formazioni che entreranno in campo, in attesa del fischio di inizio.
Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per Moises Caicedo: vicino il nuovo accordo fino al 2033! La mossa dei Blues per blindare l’ecuadoriano Calciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli Thuram spiega: «Alcune difficoltà, ma ci sono sempre stato! Giocare per l’Inter è giocare per la storia. Su...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo...
LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Bologna-Aston Villa: le formazioni ufficiali; Bologna-Aston Villa, le formazioni ufficiali dell'Europa League; Bologna-Aston Villa, le formazioni ufficiali; Bologna-Aston Villa, formazioni ufficiali.
Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini parte dalla panchina, c'è BernardeschiSono ufficiali le formazioni di Aston Villa e Bologna, che alle ore 21 si sfideranno per il ritorno dei quarti di finale di Europa League (3-1 il risultato. tuttomercatoweb.com
Aston Villa-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Aston Villa-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
. @EuropaLeague | Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna x.com
Aston Villa-Bologna, la probabile formazione di Italiano - facebook.com facebook