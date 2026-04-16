Formazioni ufficiali Aston Villa Bologna | le scelte di Emery e Italiano

Tra pochi minuti, al Villa Park, si sfideranno Aston Villa e Bologna nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da entrambe le squadre, con le scelte di Unai Emery e Vincenzo Italiano che determineranno l’assetto delle rispettive rose per questa partita decisiva. I due allenatori hanno deciso le formazioni che entreranno in campo, in attesa del fischio di inizio.