Forlì e il Made in Italy | tra crisi energetica e nuove sfide

Il settore produttivo di Forlì sta vivendo un periodo di difficoltà a causa dell’aumento dei costi energetici e della richiesta di aggiornamento delle competenze tecniche. Questa regione, nota per il suo contributo al Made in Italy, si trova a gestire due sfide principali: la stabilità dei costi di energia e l’adattamento alle nuove esigenze del mercato. La situazione influisce direttamente sull’industria locale e sulla ripresa economica complessiva.

Il cuore produttivo del forlivese, pilastro dell’economia regionale, affronta una sfida duplice tra l’instabilità dei costi energetici e la necessità vitale di rinnovare le competenze tecniche. In occasione della celebrazione nazionale dedicata al Made in Italy avvenuta mercoledì scorso, Confartigianato Forlì ha tracciato un quadro dettagliato del comparto manifatturiero locale, evidenziando come il distretto sia uno dei motori principali della produzione in Emilia-Romagna. I numeri che descrivono la forza del tessuto economico regionale confermano una vocazione artigiana profondamente radicata: su circa 35 mila imprese e 370 mila lavoratori coinvolti nell’intero territorio emiliano-romagnolo, oltre la metà, precisamente il 57,3%, appartiene alla categoria artigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì e il Made in Italy: tra crisi energetica e nuove sfide Notizie correlate Geopolitica e crisi energetica: le nuove sfide del potere globaleIl controllo delle risorse energetiche non è più una semplice questione di bilancio, ma il nuovo baricentro su cui si misura la sovranità degli Stati. Moda Made in Italy tra crisi e rilancio. Sempre più importante il valore delle filiere artigianeLa moda italiana attraversa una fase complessa, segnata da cambiamenti strutturali che mettono alla prova l’intero sistema produttivo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Artigianato Made in Italy da difendere, Confartigianato: Fondamentale l'apporto delle giovani generazioni; L’eccellenza delle 4 A forlivesi tra sfide energetiche e futuro; Speciale: FORLI': LA PARTITA DEL DONO - 07/04/2026; Confartigianato Calzaturieri: serve piano straordinario per governare la transizione e salvare la filiera calzaturiera artigiana Made in Italy. Aerospazio, ecco ‘Eris’: il progetto per far diventare Forlì capitale delle antenne satellitariForlì, 21 ottobre 2025 – Il laboratorio industriale di ricerca aerospaziale – che sorgerà nelle vicinanze dell’aeroporto Ridolfi, a completamento del Tecnopolo di Forlì – è stato presentato al ... ilrestodelcarlino.it Forlì, il 27enne, finito in carcere per omicidio volontario, è stato sentito per tre ore e mezza. Il difensore: “Contro di lui solo una consulenza di parte, è tranquillo perché è innocente” - facebook.com facebook Morti in ambulanza a Forlì, la compagna e il figlio dell'autista minacciati | Luca Spada al gip: "Sono innocente" #forlì x.com