Moda Made in Italy tra crisi e rilancio Sempre più importante il valore delle filiere artigiane

La moda Made in Italy affronta sfide importanti, tra crisi e opportunità di rilancio. In questo contesto, il ruolo delle filiere artigiane risulta sempre più centrale nel mantenere l’eccellenza e la qualità del settore. La capacità di adattamento e innovazione delle imprese artigiane rappresenta un elemento chiave per preservare l’identità e il valore distintivo della moda italiana.

La moda italiana attraversa una fase complessa, segnata da cambiamenti strutturali che mettono alla prova l'intero sistema produttivo. Non si tratta di una crisi trasversale, ma di una transizione che richiede scelte chiare e interventi mirati per tutelare ciò che rende il Made in Italy e il suo.

