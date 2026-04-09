Un uomo italiano è stato arrestato nel pomeriggio di ieri al Parco Marecchia a Rimini, sorpreso mentre compiva atti osceni in un luogo pubblico. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato l’uomo sul posto. La vicenda si è svolta nel parco nascosto dietro a un albero, dove sono stati riscontrati comportamenti inappropriati. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Rimini, 9 aprile 2026 – È stato fermato e arrestato nel pomeriggio di ieri un uomo italiano sorpreso mentre compiva atti osceni in luogo pubblico al Parco Marecchia, a Rimini. A bloccarlo sono stati gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe nascosto dietro un albero per poi abbassarsi i pantaloni e toccarsi i genitali, tenendo lo sguardo rivolto verso alcune ragazze che si trovavano poco distante, sdraiate sul prato a prendere il sole. Le segnalazioni dei cittadini e l’arresto dell’uomo . Sul posto, al momento dell’arrivo degli agenti, c’era anche il cittadino che aveva fermato il soggetto e che ha raccontato quanto appena visto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni al parco nascosto dietro a un albero: arrestato

Si leva i pantaloni al parco Marecchia a Rimini e compie atti osceni davanti ad alcune ragazze: arrestatoEseguito a Rimini un arresto per atti osceni e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

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La coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico #AttiOsceni - facebook.com facebook