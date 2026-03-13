Oggi, venerdì 13 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Yildiz decide di seguire il consiglio di Erim, mentre Zehra rivolge una richiesta ad Akin. Molti spettatori attendono con interesse le vicende dei personaggi e le loro azioni.

Va in onda oggi, venerdì 13 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Erim e Lila hanno conosciuto il fratellino ed Ender ne ha approfittato per incontrare il figlio. Intanto Sahika è ripartita alla carica dopo aver visto fallire il suo piano e sta cercando di fare credere ad Halit che la sua ex moglie ha una relazione con Erim. Nel frattempo quest'ultimo ha consigliato a Yildiz di trasferirsi con il bambino a casa di Ender. Yildiz seguirà il consiglio del giovane Argun ma Ender non la prenderà così bene. Intanto Halit scoprirà che sarà Kaya l'avvocato della sua ex moglie durante la loro casa di divorzio e resterà molto deluso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 13 marzo 2026: Yildiz segue il consiglio di Erim, Zehra fa una richiesta ad Akin

