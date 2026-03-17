Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato | commissariata Paul&Shark
Il cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre cinque persone per caporalato. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che coinvolge anche la società Paul & Shark, recentemente commissariata. La notizia si inserisce in un'inchiesta che coinvolge più soggetti e si concentra su accuse legate a pratiche di sfruttamento lavorativo.
Il cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è indagato con altre 5 persone per caporalato. Secondo l'accusa, la sua azienda avrebbe sfruttato manodopera cinese in "stato di bisogno" nella produzione dei capi del brand Paul&Shark. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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