Askatasuna i compagni che li hanno sponsorizzati | fuori tutti i nomi

Questa mattina, alcuni esponenti di Askatasuna sono stati interrogati dalla polizia per la loro attività. Le autorità vogliono capire meglio chi ha sponsorizzato il movimento e quali siano i legami con altre organizzazioni. Nessun nome è stato ancora reso noto, ma l’attenzione resta alta. La vicenda si inserisce in un clima di tensione, mentre si cercano di fare chiarezza su chi si trovi dietro a certi movimenti.

La memoria è il miglior antidoto alla disonestà intellettuale e ai maldestri colpi di bianchetto. Perché, quando la memoria rimette in fila date e parole, il racconto dell’impudenza si scrive da solo. La dimensione eroica degli antagonisti torinesi si materializza, nel febbraio 2000, con “Rosso Askatasuna”. Si tratta di un documentario, proiettato in Comune su iniziativa di Rifondazione comunista, che nasce da un’irruzione della polizia nel centro sociale e accusa le forze dell’ordine di aver tentato di distruggerlo dopo i disordini del Primo Maggio. L’equazione è banale: i picchiatori marxisti sono i buoni, i poliziotti i cattivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il dibattito sulla gestione della violenza politica si intensifica in Italia.

Un agente di polizia è stato brutalmente aggredito a martellate a Torino durante il corteo di Askatasuna.

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili; Askatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera; Scontri a Torino: 3 arresti e 24 denunce. Meloni: È tentato omicidio contro gli agenti; Askatasuna, la condanna alle violenze.

