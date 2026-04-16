Fondo di solidarietà comunale Marino | Servono 200 milioni per gli enti siciliani

Il sindaco di Lercara Friddi e coordinatore di Anci Giovani Sicilia ha dichiarato che sono necessari 200 milioni di euro in più all'anno per il Fondo di solidarietà comunale, per supportare i territori siciliani. La richiesta si inserisce in una battaglia che riguarda il futuro degli enti locali nell'isola. L'intervento mette in evidenza la volontà di rafforzare le risorse disponibili per i Comuni siciliani.

Una battaglia “decisiva per il futuro dei territori siciliani”. Così Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi e coordinatore di Anci Giovani Sicilia, interviene sul tema del Fondo di solidarietà comunale, rilanciando la richiesta di un incremento di 200 milioni di euro annui destinati ai Comuni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Approvate le assegnazioni del Fondo regionale investimenti: 115 milioni agli Enti localiÈ stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il... Sardegna, accordo per incrementare di 100 milioni il Fondo unico agli enti locali: non è vero che ‘sono tutti uguali’di Enza Plotino Fatevene una ragione! Quando sento dire sciocchezze come: tanto sono tutti uguali; tanto quando vanno lì fanno tutti gli affari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fondi PNRR. Dichiarzione Marcello Longo (Pres. Ottava Circoscrizione); Approvata a Spoltore la graduatoria definitiva per il rimborso delle rette degli asili nido; Spoltore, approvata la graduatoria per il rimborso degli asili nido; Progetti fermi e fine dei giochi, persi fondi Pnrr per tre asili: sfumano due milioni. Fondo solidarietà comunale, per l'Anci la Sicilia è penalizzataI Comuni siciliani da anni sono gravemente penalizzati dai criteri utilizzati dal ministero dell'Economia e delle Finanze per la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale. Il risultato? Nelle ... ansa.it Roma Capitale fuori dal Fondo di Solidarietà ComunaleÈ stato raggiunto l'accordo per l'uscita di Roma Capitale dal meccanismo di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Lo annuncia la sottosegretaria all'Economia, Sandra Savino, nel corso della ... ansa.it Sci di fondo – Denis Spitsov lascia Yuri Borodavko per Yegor Sorin: “Scelta per creare un gruppo più giovane” facebook L’attrice francese di 57 anni è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina di un club di lusso di Parigi x.com