Approvate le assegnazioni del Fondo regionale investimenti | 115 milioni agli Enti locali

La Regione Siciliana ha approvato il piano di distribuzione di 115 milioni di euro destinati al Fondo regionale per gli investimenti dei Comuni. La decisione è stata formalizzata tramite un decreto firmato dal presidente della regione, che ricopre anche il ruolo di assessore ad interim per le Autonomie locali. I fondi sono stati assegnati ai municipi dell’isola per il 2026.

È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il piano di riparto dei 115 milioni di euro del bilancio regionale destinati per il 2026 al Fondo per investimenti dei Comuni siciliani.Le risorse. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sardegna, accordo per incrementare di 100 milioni il Fondo unico agli enti locali: non è vero che ‘sono tutti uguali’di Enza Plotino Fatevene una ragione! Quando sento dire sciocchezze come: tanto sono tutti uguali; tanto quando vanno lì fanno tutti gli affari... Pianificazione e linee guida, la Provincia apre le porte agli Enti localiÈ in programma giovedì prossimo – 12 febbraio -, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. Approvate le assegnazioni del Fondo regionale investimenti: 115 milioni agli Enti localiLe risorse, previste dall’ultima legge di Stabilità, sono assegnate alle amministrazioni e possono essere utilizzate anche per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per spese di investime ... cataniatoday.it Elenchi regionali, accedono anche gli idonei 2020: ecco le modifiche al decreto PNRRLa Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche al decreto PNRR del 19 febbraio che toccano punti sensibili per il mondo della scuola: dal ricongiungimento ai genitori anziani ... tecnicadellascuola.it