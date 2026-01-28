La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra 40 anni di inclusione lavorativa

La Cooperativa Sociale Solidarietà ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività. Fondata nel 1986, ha sempre lavorato per aiutare le persone con disabilità a entrare nel mondo del lavoro. In questi anni, ha creato numerosi progetti per favorire l’inclusione e la crescita personale di chi ha bisogno di supporto. La cooperativa continua a essere un punto di riferimento per tante famiglie e operatori del settore.

Quattro decenni al fianco delle persone con disabilità, promuovendo inclusione nel mondo del lavoro e crescita personale. Il 29 gennaio si terrà il primo evento celebrativo nella sede della cooperativa La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra nel 2026 un traguardo importante: 40 anni di attività al fianco delle persone con disabilità, promuovendone l'inclusione nel mondo del lavoro e la crescita personale. Fondata nel 1986 come cooperativa sociale operante sia nell'inserimento lavorativo (tipo B) che nei servizi sociali (tipo A), nel 1991, dovendo per legge scegliere una delle due qualifiche, decise di procedere con l'inserimento lavorativo.

