Una battuta fa scattare l' aggressione al bar | colpito da un pugno un uomo è ricoverato in ospedale

Venerdì mattina, in un bar di Peschiera del Garda, un uomo è stato colpito da un pugno dopo una battuta considerata inappropriata. La lite è degenerata in aggressione e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. L’incidente si è verificato al Caffè Bell’Arrivo e i dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di accertamento.