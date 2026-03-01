Una battuta fa scattare l' aggressione al bar | colpito da un pugno un uomo è ricoverato in ospedale
Venerdì mattina, in un bar di Peschiera del Garda, un uomo è stato colpito da un pugno dopo una battuta considerata inappropriata. La lite è degenerata in aggressione e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. L’incidente si è verificato al Caffè Bell’Arrivo e i dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di accertamento.
Una battuta mal riuscita sarebbe alla base di un'aggressione avvenuta nella mattinata di venerdì 20 febbraio in un locale di Peschiera del Garda, il Caffè Bell'Arrivo, in seguito alla quale la vittima si trova ancora ricoverata all'ospedale di Borgo Trento in terapia intensiva, con prognosi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
