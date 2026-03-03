Inseguimento in città | gazzella dei carabinieri finisce contro semaforo

In pieno centro a Brindisi, una pattuglia dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente durante un inseguimento: la vettura dei militari si è schiantata contro un palo del semaforo. L'incidente ha causato un'interruzione temporanea del traffico e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali conseguenze per gli agenti o sui motivi dell'inseguimento.