Foggia il killer in bici e l' audio choc

A Foggia, si è diffuso un audio inquietante in cui si sente un uomo rivolgersi a un'altra persona con frasi minacciose e agghiaccianti. Nel messaggio, si sentono richieste di non essere disturbato più e minacce di morte nel caso in cui la vittima cambiasse idea. L'audio si lega a un episodio in cui un uomo in bicicletta sarebbe coinvolto in un episodio violento. La vicenda è al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine.

«Ma che fai? Mi spari?». «Non ti vengo a disturbare mai più. Te lo giuro, te lo giuro!». «Capisci, se cambi idea ti ammazzo?». «Mi ammazzi mo'? Oh ma che fai?». «Basta! Porca, non ti arrabbiare per niente oh?». Quarantacinque secondi dopo parte una scarica di colpi. Quattro i proiettili esplosi. Solo uno, alla schiena, uccide Annibale Dino Carta, 42 anni, personal trainer di Foggia. Ammazzato mentre era a passeggio con il cane al termine di una discussione. Sono le 21.58 di lunedì quando una videocamera di via Carlo Pisacane, a pochi metri da via Caracciolo dove abitava la vittima, riprende due figure. Una è quella di Dino, l'altra è di un uomo incappucciato, fuggito subito dopo in sella a una bicicletta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Foggia, il killer in bici e l'audio choc Notizie correlate Omicidio personal trainer a Foggia, il killer ha agito in sella a una bici(Adnkronos) – Era in sella a una bicicletta il killer che lunedì sera in via Caracciolo a Foggia, ha ucciso Annibale Carta, detto Dino, personal... Personal trainer ucciso a Foggia: al Tg1 il video del presunto killer che fugge in biciDopo l’omicidio di Annibale Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, le indagini si stanno concentrando su un uomo ripreso da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il personal trainer ucciso a Foggia, la pista del killer arrivato in bici; Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di persona; Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino; Personal trainer ucciso a Foggia, nuove informazioni sul killer. Foggia, il killer in bici e l'audio choc«Ma che fai? Mi spari?». «Non ti vengo a disturbare mai più. Te lo giuro, te lo giuro!». «Capisci, se cambi idea ti ammazzo?». «Mi ammazzi mo'? Oh ma che fai?». «Basta! Porca, non ti arrabbiare per ni ... ilgiornale.it Personal trainer ucciso a Foggia, video e audio al centro delle indagini: si cerca il killer in biciclettaLe indagini sull’omicidio del personal trainer ucciso a Foggia si concentrano sulle immagini di videosorveglianza e sugli audio registrati nella zona del delitto. Le anticipazioni inedite del Tg1. notizie.it Foggia, frode fiscale e bancarotta: ai domiciliari il legale rappresentante di una cooperativa #gdf #foggia #cronaca #news #video - facebook.com facebook Personal trainer ucciso a Foggia, le ultime parole: «Ma che fai, mi spari». L'audio choc, il video e l'altra morte sospetta x.com