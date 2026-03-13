Trump | gli USA stanno distruggendo completamente l’Iran

Il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno distruggendo completamente l’Iran e ha annunciato l’esecuzione di nuovi attacchi militari contro il paese. La comunicazione è stata diffusa attraverso un intervento pubblico, in cui ha evidenziato l’intenzione di proseguire con le operazioni militari. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità delle azioni è stato fornito.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA stanno distruggendo completamente l’Iran e ha annunciato nuovi attacchi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli USA stanno distruggendo completamente la leadership e le capacità militari dell’Iran. Trump ha poi avvertito che ci sarà una nuova ondata di attacchi. “Guardate cosa succederà oggi a questi farabutti squilibrati”, ha scritto Trump su Truth Social, affermando che la marina e l’aeronautica di Teheran erano state di fatto annientate, mentre il Paese è in grave difficoltà economica. Nel post, Trump ha anche affermato che i missili e i droni iraniani sono decimati e ha preannunciato ulteriori azioni contro Teheran, dichiarando che gli USA possiedono “una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e molto tempo a disposizione”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

