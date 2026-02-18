Famiglia nel bosco la mamma | Stanno distruggendo i miei figli

Una famiglia nel bosco, a causa di un conflitto legale, si trova di fronte a un grave trauma. La madre afferma che i figli sono stati rapiti e sono in grave pericolo, denunciando che stanno vivendo un grande dolore. La donna chiede con urgenza che i bambini vengano restituiti, affinché possano ricevere cure e tornare a vivere in un ambiente sicuro. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, preoccupati per le condizioni dei piccoli. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

“I bambini devono essere immediatamente restituiti alla madre e al padre, dove possono iniziare a guarire da questo stato incredibilmente traumatico che tutti e tre vivono ogni giorno”. Così Catherine Birmingham in una lettera scritta riferendosi ai suoi tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni che, lo scorso 20 novembre, su disposizione del Tribunale minorile dell’Aquila, sono stati allontanati dai genitori che li facevano vivere con loro in un bosco e ospitati in una casa-famiglia, affidati alla tutrice, Luisa Palladino. La missiva è inviata, per conoscenza, anche a Marika Bolognese, curatrice dei piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

