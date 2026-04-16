Foggia bus in pericolo | i sindacati lanciano l’allarme rosso

A Foggia, il trasporto pubblico sta vivendo una situazione di incertezza a causa di ritardi e problemi amministrativi che coinvolgono il settore. I sindacati hanno segnalato un allarme rosso, evidenziando le difficoltà e i rischi per il servizio di trasporto cittadino, che potrebbe essere compromesso se non si interviene rapidamente. La questione riguarda principalmente questioni burocratiche e la gestione delle risorse disponibili.

Le sorti del trasporto pubblico a Foggia sono appese a un filo burocratico che rischia di spezzarsi sotto il peso dell’inerzia amministrativa. Dopo l’incontro avvenuto questa mattina presso Palazzo Dogana, la situazione relativa all’affidamento in-house di Ataf è precipitata in uno stato di emergenza massima, con le rappresentanze sindacali che hanno dichiarato ufficialmente l’allarme rosso per salvaguardare il servizio cittadino e i diritti dei lavoratori. Il vertice tra la Provincia di Foggia e i sindacati ha messo in luce una frattura profonda tra la trasparenza dimostrata dal dirigente provinciale Luciano Follieri e quello che viene descritto come un blocco paralizzante all’interno del Comune di Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, bus in pericolo: i sindacati lanciano l’allarme rosso Notizie correlate Asl, in scadenza l'appalto per la ristorazione: i sindacati lanciano l'allarme per l'occupazioneE' ormai imminente la scadenza dell'appalto del servizio di ristorazione delle strutture Asl di Latina e provincia, attualmente gestito dalla società... Capotreno aggredito sul regionale Pescara-Lanciano, sindacati in allarme sicurezza trasporti pubblicTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il.