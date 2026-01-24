Asl in scadenza l' appalto per la ristorazione | i sindacati lanciano l' allarme per l' occupazione

L’appalto per il servizio di ristorazione delle strutture Asl di Latina e provincia, gestito dalla società Innova, si avvicina alla scadenza. I sindacati esprimono preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni sull’occupazione, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per garantire continuità e tutela dei lavoratori coinvolti. La situazione richiede attenzione e confronto tra le parti per definire eventuali soluzioni future.

E' ormai imminente la scadenza dell'appalto del servizio di ristorazione delle strutture Asl di Latina e provincia, attualmente gestito dalla società Innova. Il termine è fissato al prossimo 15 marzo. E ora le organizzazioni sindacali Ugl e Clas lanciano l'allarme sui rischi della tenuta.🔗 Leggi su Latinatoday.it

