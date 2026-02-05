Capotreno aggredito sul regionale Pescara-Lanciano sindacati in allarme sicurezza trasporti pubblic

Un capotreno è stato aggredito ieri mentre lavorava sul treno regionale tra Pescara e Lanciano. L’uomo è finito in pronto soccorso e ora i sindacati chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza i dipendenti e prevenire altri incidenti. Lo sciopero già proclamato punta a spingere le autorità a intervenire subito.

Pescara - Nuovo episodio di violenza a bordo di un treno regionale: lavoratore finisce al pronto soccorso, proclamato sciopero e richieste urgenti di maggiori tutele. Nuovo episodio di violenza sui mezzi di trasporto pubblico in Abruzzo, dove un capotreno in servizio sulla tratta ferroviaria Pescara-Lanciano è stato aggredito durante un controllo a bordo. Il fatto si è verificato ieri sul treno regionale Tua 90467, in arrivo da Ancona e diretto a Lanciano, e ha reso necessario il trasferimento del lavoratore al pronto soccorso per le cure del caso. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe scattata dopo la richiesta di verifica del titolo di viaggio a un passeggero, degenerata rapidamente in un contatto fisico.

