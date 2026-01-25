I truffatori della sanità digitale Dal falso Cup al Fascicolo elettronico | È phishing non rispondete mai

In un contesto in cui la sanità digitale si amplia, aumentano anche le truffe online. I malintenzionati sfruttano l’ansia legata a comunicazioni urgenti, come falsi messaggi sul Cup o il Fascicolo elettronico, per ingannare gli utenti. È importante riconoscere i segnali di phishing e non rispondere a messaggi sospetti, proteggendo così i propri dati e la propria salute digitale.

I truffatori sfruttano l’ansia generata dal ricevere comunicazioni "urgenti" che riguardano il proprio stato di salute, nell’era del fascicolo sanitario elettronico e dei canali digitali per prenotare visite, scaricare ricette o consultare referti. "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Polivalente per comunicazioni che la riguardano", si legge nel testo di uno degli sms inviati “a pioggia“ in questi giorni. Segue un numero di telefono da contattare, che fa scattare la trappola. Un sistema relativamente nuovo, nella giungla del phishing e delle truffe online, tanto che la Regione Lombardia nei giorni scorsi ha diffuso un alert per mettere in guardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sanità digitale, conferenza stampa sull'adozione e l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0Venerdì 19 dicembre 2025 alle 11, si terrà una conferenza stampa dedicata all'adozione del Fascicolo sanitario elettronico 2.

