Cos' è il Fascicolo sanitario elettronico e perché nel Lazio è un flop | Lo usa solo un paziente su 10

Nel Lazio, pochi cittadini sono a conoscenza dell’esistenza del fascicolo sanitario elettronico e solo uno su dieci lo utilizza. A Roma, la situazione è simile: la maggior parte delle persone non sa cosa sia o come possa essere utile. Nonostante le promesse di digitalizzazione, il sistema sembra ancora poco diffuso tra la popolazione. La mancanza di consapevolezza si riflette in un basso utilizzo effettivo.

L'adesione, come ammesso dallo stesso presidente della Regione, Francesco Rocca, si attesta all'8-10%. A fronte di Regioni in cui è al 70%. I medici: "Un campanello d'allarme" A Roma e nel Lazio sono pochissimi i cittadini che sanno dell’esistenza del fascicolo sanitario elettronico. Tanto che l’adesione si attesa all’8-10%, a fronte di Regioni come l’Emilia Romagna, in cui questa percentuale sale al 70%. A dirlo è stato lo stesso presidente della Regione, Francesco Rocca, in un video con Solange Fugger, primaria più giovane d’Italia e star di Tik Tok. Un dato che ha subito scatenato la reazione, piuttosto critica nei confronti di Rocca, da parte del presidente dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Roma, Antonio Magi: “Un vero e proprio campanello d’allarme” lo definisce. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cos’è il fascicolo sanitario elettronico e comune funziona: lo spiegano gli esperti di Adiconsum ToscanaFirenze, 15 gennaio 2026 – Cos’è il fascicolo sanitario elettronico, come funziona e come si può utilizzare in modo corretto? A queste domande...

Pronto a partire il fascicolo sanitario elettronico: ecco cos'è e come funzionerà, un aiuto per medici e pazientiUn unico strumento digitale in grado di sintetizzare la storia clinica di un paziente, aiutando i medici a trovare risposte più puntali e ad avere...

Fascicolo sanitario elettronico, medici in rivolta: «Sistema fragile e pericoloso, non siamo pronti». Tutto rinviato. Cos'èIl Pss rappresenta il cuore del fascicolo: una scheda compilata dal medico di base o dal pediatra con informazioni essenziali come allergie, patologie croniche, terapie e interventi. Doveva diventare ... leggo.it

Cartelle cliniche, allergie, cure: arriva il nuovo fascicolo sanitario 2.0. Cosa cambiaDa oggi ogni cittadino italiano avrà a disposizione un Profilo sanitario sintetico (Pss) all’interno del proprio Fascicolo sanitario elettronico (Fse) 2.0, un ecosistema digitale che raccoglie in un ... notizie.tiscali.it

