Joao Fonseca perde con Alcaraz e fa la differenza con Sinner | Jannik sembra un robot

Dopo aver perso al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, Joao Fonseca ha commentato le differenze tra il numero uno al mondo e Jannik Sinner, che lo aveva già battuto a Indian Wells. Fonseca ha sottolineato che, a suo avviso, Sinner sembra più robotico rispetto ad Alcaraz, evidenziando le differenze nel modo di giocare tra i due.

Dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha spiegato in cosa è diverso il numero uno al mondo rispetto a Jannik Sinner, che lo aveva sconfitto a Indian Wells. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: João Fonseca sfida Jannik Sinner con al polso un Rolex da collezione Puppo: “Rapporto tra Sinner-Alcaraz troppo zuccheroso. 3° turno con Fonseca non scontato per Jannik”Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2026, il primo Grande Slam della stagione che apre definitivamente i battenti dell’annata sportiva... Una raccolta di contenuti su Joao Fonseca Temi più discussi: Fonseca brilla, ma vince Sinner in due tie-break! Joao, il futuro può attendere; Spettatore disturba, Sinner perde la pazienza: VIDEO e RICOSTRUZIONE; Fonseca elogia Sinner: Mette pressione su ogni punto, la sua intensità fa la differenza; Uno spettatore lo provoca e Sinner perde la pazienza: cos'è successo. Joao Fonseca perde con Alcaraz e fa la differenza con Sinner: Jannik sembra un robotJoao Fonseca, astro nascente del tennis mondiale cui tutti predicono un futuro da top, ha perso stanotte al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo non ha lasciato ... fanpage.it Prima Jannik Sinner, poi Carlos Alcaraz: Joao Fonseca riceve un messaggio direttoIl brasiliano, dopo essere stato eliminato a Indian Wells dall'Azzurro, ha perso a Miami contro il n.1 ATP, che gli ha rivolto parole chiare. sportal.it ALCARAZ NON TREMA: BUONA LA PRIMA CONTRO FONSECA! Carlos Alcaraz vince nel primo atto contro il giovanissimo talento Joao Fonseca che nonostante la sconfitta ha dimostrato di poter stare stabilmente tra i grandi. Un doppio 6-4 che racconta facebook ALCARAZ NON SBAGLIA ALL'ESORDIO Carlos Alcaraz batte Joao Fonseca con un doppio 6-4 e vola al terzo turno del Miami Open. Prestazione solida del numero 1 del mondo, che reagisce dopo la sconfitta in semifinale in California contro Medvedev. x.com