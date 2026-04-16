fiume rosso

In una scena di lavoro, alcuni operai si riparano dal sole con gli ombrelli mentre si dedicano alla movimentazione di un grande quantitativo di peperoncini. Sono impegnati in un’attività di smistamento, con attenzione ai dettagli, mentre il calore estivo si fa sentire sulla scena. La squadra lavora in modo ordinato, concentrata sulle operazioni di gestione del prodotto.

I lavoratori si proteggono dal sole con gli ombrelli mentre smistano meticolosamente un tappeto di peperoncini. Fino a vent’anni fa le pianure del bacino del fiume Brahmaputra non producevano colture particolarmente redditizie. Oggi, invece, quei terreni sabbiosi si sono rivelati una manna per gli agricoltori, che hanno cominciato a coltivare il peperoncino rosso famoso in tutto il Bangladesh. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it

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