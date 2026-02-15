Allarme per il Bisenzio L’acqua del fiume si colora di rosso Scattano le indagini

Il Bisenzio si tinge di rosso, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità. La causa sembra essere un possibile sversamento di sostanze chimiche, che ha alterato il colore dell’acqua e attirato l’attenzione di molte persone. Testimoni hanno notato il cambiamento intorno a mezzogiorno, e sui social sono già apparsi numerosi scatti che mostrano il fiume completamente colorato di rosso vivo. Le autorità hanno avviato le indagini per risalire all’origine del fenomeno.

Acqua rossa nel Bisenzio ieri, intorno all'ora di pranzo. A segnalarla, in Vallata, sono stati diversi passanti e sui social sono circolati, immediatamente, foto e video del fiume colorato. Lo sversamento di sostanze chimiche di color rosso-viola ha inquinato, invadendolo, il corso del Bisenzio: il punto di ingresso nell'acqua è stato individuato all'altezza di via Buricchi, nel comune di Vaiano. Poi la "macchia" si è spostata in direzione de La Briglia-La Tignamica, verso Prato. A intervenire sul posto per compiere un'indagine ambientale sull'accaduto sono stati i tecnici di Arpat – l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana – che hanno provveduto a prelevare dei campioni di acqua nel luogo di origine dello sversamento inquinante.