Dove si trova il fiume rosso studiato dalla NASA perché sembra di essere su Marte

Il Fiume Rosso, studiato dalla NASA per il suo aspetto simile a quello di Marte, si trova in Australia. Le sue acque di colore intenso e il paesaggio circostante creano un ambiente che ricorda un paesaggio extraterrestre, con condizioni di vita difficili. Sebbene non sia possibile visitare il pianeta rosso, questo affascinante corso d’acqua rappresenta un esempio di ambienti estremi sulla Terra.

