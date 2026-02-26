Montecatini ospita il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e Skeet

Domenica 1° marzo, il Tav Montecatini Pieve a Nievole si prepara ad accogliere oltre 200 giovani Under 21 per il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e Skeet. La competizione vedrà protagonisti i partecipanti che si sfideranno nelle prove individuali e a squadre, con l’obiettivo di conquistare i titoli regionali. L’evento rappresenta un momento importante per i giovani tiratori della regione.

Domenica 1° marzo oltre 200 Under 21 in pedana al Tav Montecatini Pieve a Nievole per l’assegnazione dei titoli individuali e a squadre regionali. Sarà il Tav Montecatini Pieve a Nievole (PT) a fare da teatro, domenica 1° marzo 2026, al Campionato d’Inverno Individuale e a Squadre Regionali del Settore Giovanile FITAV nelle specialità di Fossa Olimpica e Skeet. Attesi oltre 200 tiratori Under 21 provenienti da 14 Regioni italiane. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Giovanissimevolmente d’inverno: talento e crescita nei circuiti regionali di Fossa OlimpicaNel circuito invernale lombardo della Fossa Olimpica sta brillando il diciottenne Michele Rocchi, tiratore della qualifica Allievi e atleta del Tap...

Shopping invernale, il Parco Novi Sad ospita il mercato di ModenaDomenica 15 febbraio, il Mercato di Modena torna al Parco Novi Sad con un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello shopping.