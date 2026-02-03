Mateta si opera? Possibile intervento al ginocchio per l’obiettivo della Juventus La decisione del giocatore e del Crystal Palace

Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere definitivamente il problema. La decisione del giocatore e del Crystal Palace arriva dopo giorni di incertezza. La Juventus monitora la situazione, sperando che l’attaccante possa tornare in campo al più presto. La scelta di operarsi cambierà i piani del club, che ora aspetta di conoscere l’esito della decisione.

Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere in maniera definitiva il problema. Il mercato invernale si è concluso con un velo di mistero attorno a uno dei nomi più caldi delle ultime ore, lasciando i tifosi con un interrogativo irrisolto. Il centravanti francese Jean-Philippe Mateta, dopo essere stato a un passo dall'approdo in Serie A, si trova ora a dover gestire una situazione fisica delicata che ne condizionerà pesantemente la seconda parte di stagione. Secondo quanto trapela da Fabrizio Romano, Jean-Philippe Mateta e lo staff del Crystal Palace decideranno presto se sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio.

Mateta, attaccante del Crystal Palace, continua a essere nel mirino della Juventus.

La Juventus potrebbe tornare a puntare su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

