Oggi a Firenze, nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, si sono svolte le cerimonie di laurea honoris causa a Sergio Mattarella in ambito di Politica, Istituzioni e Mercato. Durante l’evento sono stati rivolti appelli a riposizionare al centro il valore del diritto. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti istituzionali.

Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si sono svolte oggi le celebrazioni di conferimento a Sergio Mattarella della laurea honoris causa. Alla celebrazione è seguita la lectio magistralis del Presidente, che ha esaltato i principi democratici e unificanti della Carta Costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Firenze, laurea honoris causa a Mattarella in Politica, Istituzioni, Mercato, l'appello: "Rimettere al centro il diritto" - VIDEO

Articoli correlati

Mattarella riceve la laurea honoris causa in Scienze politiche. "I social hanno cambiato comunicazione e politica" \ VIDEOIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, nel corso della mattinata di oggi, la laurea magistrale honoris causa in “Politica,...

Ad Aldo Cazzullo laurea honoris causa in Istituzioni, Politica e Società(Adnkronos) – Per la sua "capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l'intervista come strumento di rivelazione e di...

Approfondimenti e contenuti su Firenze laurea honoris causa a...

Temi più discussi: Una visita speciale a Firenze. Laurea honoris causa al presidente Mattarella; Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri; Università di Firenze, laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Università di Firenze, laurea honoris causa al presidente della Repubblica Mattarella il 10 marzo.

L'Università di Firenze ha conferito la laurea honoris causa a MattarellaL'Università di Firenze ha conferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato. (ANSA) ... ansa.it

Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannideIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roma, 5 marzo 2026 (Foto Francesco Ammendola - ... msn.com

Murgia Pisano in concorso all'Archeofilm di Firenze con "Io non dimentico" x.com

SONDAGGIO È più bello il Duomo di Firenze, alle spalle della nostra Lara Naki Gutmann… O il suo bronzo olimpico a squadre nel pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026 Quanta meraviglia! #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiac - facebook.com facebook