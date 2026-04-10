Firoentina De Gea crede alla rimonta contro il Palace | Difficile ma non impossibile

Nella serata di ieri, la squadra di calcio ha subito una sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Crystal Palace, nel primo incontro dei quarti di finale di Conference League. La partita si è disputata allo stadio Selhurst Park e ha visto i padroni di casa prevalere sugli ospiti. La sconfitta mette ora in discussione la qualificazione alla semifinale, con la squadra che si prepara a disputare il secondo incontro in casa.

Firenze, 10 aprile 2026 – Una serata da dimenticare per la Fiorentina, che ieri è uscita sconfitta per 3-0 dal Selhurst Park contro il Crystal Palace nel primo atto dei quarti di finale di Conference League. Prima Mateta su rigore al 24', poi il raddoppio di Mitchell sette minuti dopo. Quindi, al 90', il tris firmato Ismaila Sarr. Gli inglesi hanno fatto un passo importante in vista della qualificazione, ma non tutto è perduto e, nonostante sia difficilissimo, la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato. Chi ci crede più di tutti è David De Gea, che nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto caricare la squadra: “Ribaltare il risultato al ritorno sarà difficile ma non impossibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Firoentina, De Gea crede alla rimonta contro il Palace: “Difficile ma non impossibile” Tudor non si arrende: «Rimonta con l’Atletico? Difficile ma non impossibile. Anche se la priorità è…»di Redazione JuventusNews24Tudor non si arrende: «Rimonta con l’Atletico? Difficile ma non impossibile. Cristal Palace 3-0 Fiorentina: De Gea, “Abbiamo giocato bene, tre mesi fa eravamo in crisi.”Cristal Palace 3-0 Fiorentina: De Gea, “Abbiamo giocato bene, tre mesi fa eravamo in crisi. Temi più discussi: Hellas generoso, ma non basta. Gode la Fiorentina, decide la rete di Fagioli. La B ad un passo; [LIVE] Verona-Fiorentina 0-1: finisce al Bentegodi, Fagioli regala 3 punti d'oro in chiave salvezza; Pagelle Verona-Fiorentina 0-1 , i voti della partita: Kean un fantasma, Harrison un disastro, ci vogliono un super De Gea e Fagioli per il successo viola. La Fiorentina trova i tre punti in extremis.; La Fiorentina dice no: Juventus di sasso, salta l’affare. Firoentina, De Gea crede alla rimonta contro il Palace: Difficile ma non impossibileFirenze, 10 aprile 2026 – Una serata da dimenticare per la Fiorentina, che ieri è uscita sconfitta per 3-0 dal Selhurst Park contro il Crystal Palace nel primo atto dei quarti di finale di Conference ... msn.com La Fiorentina dice no: Juventus di sasso, salta l’affare | OneFootballClamoroso stop sul mercato: la Fiorentina ha deciso di non cedere David De Gea alla Juventus. Una scelta netta, che ha lasciato di sasso i dirigenti bianconeri, convinti di poter affondare il colpo ... onefootball.com