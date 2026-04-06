Fiorentina | Dodò pronto per il Crystal Palace Speranze per il recupero di Solomon 1500 tifosi al seguito dei viola

Dodò sarà disponibile per la partita contro il Crystal Palace a Londra, dopo aver superato un risentimento ai flessori della coscia destra che lo aveva fermato dieci giorni fa in allenamento. La Fiorentina spera anche di riavere a disposizione Solomon, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima della trasferta. Circa 1500 tifosi viola seguiranno la squadra in questa trasferta.

FIRENZE – Potrà giocare a Londra, contro il Crystal Palace, Dodò. L’esterno destro difensivo della Fiorentina va infatti considerato recuperato dal risentimento ai flessori della coscia destra patito dieci giorni fa in allenamento. Inutilizzabili in Conference League Rugani e Brescianini, fuori dalla lista Uefa, con il centrocampista ex Atalanta che ha anche accusato noie muscolari negli ultimi giorni della scorsa settimana. Previsti sugli spalti del Selhurst Park oltre 1500 tifosi viola. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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