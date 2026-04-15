Nella partita di ritorno dei quarti di finale, la Fiorentina affronta il Crystal Palace dopo aver perso 0-3 nella gara di andata a Londra. La squadra viola spera di recuperare terreno senza la presenza di Kean, assente per infortunio. La sfida si svolge in un clima di aspettative alte, con la Fiorentina determinata a tentare una rimonta contro l'avversario inglese.

Nella gara di ritorno dei quarti i viola partono dal duro 0-3 incassato a Londra: senza Kean il tecnico va a caccia di un clamoroso ribaltone Non ci sono grandi margini per una clamorosa rimonta ma la Fiorentina nella difficilissima gara di ritorno di quarti di Conference League ci proverà davanti al proprio pubblico. Vanoli deve ribaltare lo 0-3 di Londra cercando un'impresa che diventerebbe storica. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Crystal Palace in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La Fiorentina prima di questo appuntamento di Conference League ha messo in pratica al sicuro la sua salvezza battendo la Lazio nel posticipo del lunedì per 1-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli a caccia di un'impresa per sognare: il pronostico

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