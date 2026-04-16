Fiorentina-Crystal Palace | notizie sulle squadre della Conference League QF

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League. I giocatori della squadra italiana confidano di poter migliorare la propria prestazione, mentre il club spera di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. Entrambe le squadre sono determinate a superare questa fase e avanzare nel torneo europeo. La sfida si svolgerà in Italia e rappresenta un momento importante per entrambe le compagini.

2026-04-16 19:51:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I padroni di casa credono di poter cambiare la situazione. Il Crystal Palace ha il pieno controllo della sfida dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina mentre farà visita a Firenze per la gara di ritorno. La vittoria per 3-0 del Palace all’andata al Selhurst Park li ha portati sull’orlo della prima semifinale europea. Ma la squadra di Oliver Glasner è stata avvertita questa settimana da Rolando Mandragora della Fiorentina che la squadra di Serie A, che ha raggiunto due volte la finale e la scorsa stagione è arrivata in semifinale, “crede nel miracolo” di una potenziale svolta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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