Durante il match dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, l’arbitro ha utilizzato la moviola per decidere un episodio chiave. La partita è stata diretta dall’arbitro Rumsas, con l’attenzione rivolta a una decisione riguardante un’azione contestata. La revisione ha comportato la revisione di un possibile fallo che ha avuto ripercussioni sul proseguo della gara.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Crystal Palace Fiorentina, l’episodio chiave della sfida di Conference League: tutti i dettagli

Moviola Fiorentina Rakow, l’episodio chiave della sfida di Conference League: ecco cosa è successoArthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus».

Moviola Rakow Fiorentina, l’episodio chiave della sfida di Conference League: ecco cosa è successoStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Temi più discussi: Gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina; Verona-Fiorentina MOVIOLA LIVE; Pressing: Ranocchia: Bastoni è un grande: tanti al suo posto sarebbero crollati Video; Moviola Juve-Genoa: perché il rigore su Martin è ineccepibile.

Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTOLa Fiorentina è a Londra per affrontare il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. Sfida difficile quanto affascinante, primo vero test per la squadra viola che in questa ... ansa.it

Conference League, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Mateta, Mitchell e Sarr stendono i violaMatch cerchiato in rosso per la Fiorentina, che questa sera sarà ospite del Crystal Palace alle ore 21.00 nei quarti di finale di Conference League. Ecco la diretta dell'incontro: 31' - RADDOPPIA IL ... fantacalcio.it