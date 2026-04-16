Fiorentina Crystal Palace 0-1 LIVE | incornata di Sarr inglesi avanti! Impresa quasi impossibile ora per la Viola

Nella sfida tra Fiorentina e Crystal Palace, la squadra inglese si è imposta per 1-0 grazie a un head corner di Sarr. La partita, valida per una competizione europea, si è conclusa con la vittoria degli ospiti, rendendo molto difficile per la squadra italiana rimetterla in parità nelle prossime fasi. La cronaca e i dettagli della partita sono disponibili, con la moviola e il tabellino aggiornati in tempo reale.

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