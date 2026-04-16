Fiorentina Crystal Palace 1-1 LIVE | Gudmundsson glaciale su rigore la Viola riaccende le speranze

Nel match tra Fiorentina e Crystal Palace, il risultato finale è di 1-1. Gudmundsson ha trasformato con freddezza un rigore, permettendo alla squadra avversaria di pareggiare. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulla cronaca, la moviola e il tabellino. La Fiorentina ha riacceso le speranze grazie a questo pareggio, che ha mantenuto aperti i giochi nel torneo.

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